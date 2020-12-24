تعليق الهريفي الغريب على صورة هدافي الجولة الـ9 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

علق فهد الهريفي، نجم النصر الأسبق، تعليقًا غريبًا على صورة جدول هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية الجولة التاسعة أول أمس الثلاثاء.

وغرد الهريفي قائلًا: “دوري عجيب، يا الله، تُخرجنا على خير، هانت 2020”.

غياب تام للاعبي النصر بقائمة هدافي دوري محمد بن سلمان:

وجاء تعليق الهريفي الغريب، بسبب عدم تواجد أي لاعب من النصر في القائمة بعد مرور الجولات الـ9، إضافة لتواجد النصر حاليًّا بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وجاء اللاعب فابيو أبرو لاعب الباطن وكارلوس ستراندبيرج لاعب أبها وإيمليو زيلايا لاعب ضمك، وديميتري بيتراتوس لاعب الوحدة في قائمة الهدافين بعد نهاية الجولة التاسعة.

وفي سياق آخر، تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، للإصابة في لقاء الباطن الذي أُقيم الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

نصيحة لمدرب النصر لتعويض غياب حمدالله:

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي بدر أبو ثنين مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد إعلان إصابة اللاعب المغربي حمدالله، أتمنى من المدرب روي فيتوريا تصعيد المهاجم محمد مران”.

وأضاف أبو ثنين: “اللاعب عمره 19 سنة وهو في نفس عمر اللاعب أيمن يحيى حين تم إعطاؤه الفرصة، أثبت نفسه وأصبح هداف الفريق حاليًّا، لا نعلم قد يستفيد منه العالمي ويثبت نفسه بالتشكيلة، فقد أعطوه الفرصة”. وكان عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه. وأجرى حمدالله أشعة في أحد المراكز الطبية، أول أمس الثلاثاء، وأثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة ذاتها التي سبق وتعرض لها خلال مباراة العالمي وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

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