تعليق كاريلي بعد تعادل الشباب والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد، رد فعله، وذلك بعد تعادل فريقه مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية.

وتحدث كاريلي لـ قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: “راض عن أداء الفريق، ونحن نسعى للفوز وليس لأي شيء آخر، لدينا ميزة أننا سجلنا هدفين خارج الأرض، وأعمل على إيجاد توازن بين الجانب الهجومي والجانب الدفاعي”.

وواصل كاريلي قائلًا: “التمركز الصحيح لـ رومارينيو وغاري رودريغيز يساعدهما على إحراز الأهداف، وشغلي الشاغل هو تدريب اللاعبين على إنهاء الهجمة وإحراز مزيدٍ من الأهداف”.

نجم الكرة التونسية السابق ينتقد مهاجمي الاتحاد:

وفي وقت سابق، هاجم زبير بيه، نجم الكرة التونسية السابق والمحلل لـ قنوات “أبو ظبي” الرياضية الإماراتية، مهاجمي نادي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة الشباب أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

وتحدث زبير بيه من خلال قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: “خط هجوم العميد سيئ للغاية، هارون كمارا وألكسندر بريجوفيتش لا يليقان بنادي مثل العميد، ضع محمد نور ووراه ثنائي ارتكاز وسيكون أفضل من اللاعبين الحاليين”.

التعادل الإيجابي يحسم الذهاب بين العميد والشباب:

يذكر أن العميد تعادل مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

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