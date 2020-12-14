تعليق ليونيل ميسي بعد اختياره في Dream Team فرانس فوتبول

المواطن - محمد سمعه

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، صورة له وهو جالس بجوار الكرات الذهبية الست التي حصل عليها كأفضل لاعب بالعالم من قبل خلال السنوات الماضية.

وقال ميسي عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” : “تشرفت بتواجدي في تشكيلة الأحلام Dream Team لمجلة فرانس فوتبول ، أود أن أشكركم على اختياري وأهنئ جميع اللاعبين أيضًا الذي تم اختيارهم”.

ليونيل ميسي يُنافس على جائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2020:

وينافس ليونيل ميسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن عام 2020، حيث ستُقدم الجائزة من الفيفا في حفل ضخم يُقام يوم الخميس المقبل 17 ديسمبر.

برشلونة في مواجهة نارية ضد باريس بدور الـ16:

وفي وقت سابق، أوقعت قرعة دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا، فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لـ مواجهة بعضهما البعض في مباراة أخرى مثيرة تجمع بين الفريقين في سيناريو متكرر حدث قبل 3 سنوات من الآن.

وكان الفريقان تقابلا في دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2016/ 2017، حيث فاز باريس سان جيرمان في فرنسا ذهابًا على البارشا برباعية مقابل لا شيء.

وفي مباراة العودة، التي أُقيمت في إقليم كتالونيا، كان البارشا بحاجة للفوز بخماسية نظيفة أو بفارق 5 أهداف بشكل عام.

وسجل الفريق الباريسي هدفًا في شباك البارشا، مما صعب المهمة على النادي الكتالوني، لكن البارشا عاد ونجح في الفوز بسداسية مقابل هدف ليعبر إلى دور الثمانية في مباراة إياب عُرفت بأنها مثيرة وأُطلق على هذه المباراة وقتها اسم مباراة La Remontada أو مباراة الريمونتادا وتعني العودة من جديد في اللغة الإسبانية.

وكانت القرعة، أسفرت ظهر اليوم الاثنين عن وقوع البارشا في مواجهة باريس سان جيرمان، حيث تُقام مباراة الذهاب في إسبانيا يوم 16 فبراير المقبل، بينما تُقام مباراة العودة يوم 10 مارس في ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

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