تعليق محمد سالم حول تشابكه بالأيدي مع حجازي مدافع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

علّق محمد سالم، مدافع نادي الشباب، على اللقطة التي ظهر فيها وهو يتشابك بـ الأيدي مع مدافع الاتحاد، المصري أحمد حجازي، وذلك خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الـ8 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد سالم – لاعب فريق #الشباب : قدّمنا مباراة ممتازة وكنا الأفضل .. والنقطة تُعتبر خسارة في ملعبنا.#الشباب_الاتحاد pic.twitter.com/0WWFJB4vrI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2020

وقال سالم للقناة الرياضية السعودية: “هذا مجرد حماس في الملعب، والأمور طيبة بين الجميع، وبمجرد نهاية المباراة تم نسيان كل شيء”.

وتابع لاعب الشباب: “لقد عانيت كثيرًا عندما لعبت في مركز الظهير لأنني مدافع واللياقة لم تكن في مصلحتي اليوم، ولكن هذا لا يمنع أنني تحت أمر المدرب في أي مكان أراد مني التواجد فيه”.

مناوشات بين لاعبي الشباب والاتحاد:

وكان لاعبو الشباب والعميد دخلوا في مناوشات، وذلك بعد أن أحرز اللاعب إيغور هدف التعادل لليث في شباك العميد، بالدقيقة الـ56 من عمر المباراة.

وكان اللاعب سعود عبدالحميد، مدافع الاتحاد، جاء ليأخذ الكرة من الشباك بعد هدف التعادل للشباب، لكن اللاعب فابيو مارتينيز اعترض طريقه، مما جعل اللاعب سعود عبدالحميد يدخل في شجار معه ويدفعه على الأرض.

وتسبب هذا الخلاف في مناوشات بين أحمد حجازي لاعب العميد ومحمد سالم لاعب الشباب، قبل أن يأتي الحكم محمد الهويش لتهدئة الأجواء بين اللاعبين وتوجيه تحذير إلى كل من فابيو مارتينيز وسعود عبدالحميد.

البطاقة الصفراء عقاب سالم وحجازي:

وبسبب التشابك بالأيدي بين حجازي وسالم فقد حصل كل منهما على بطاقة صفراء من الحكم محمد الهويش.

وكانت مباراة الشباب والاتحاد أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الليث في الرياض.

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