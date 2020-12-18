تعليق مدرب الاتحاد بعد التأهل لدور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد عن سعادته؛ وذلك بعد التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الملك على حساب نادي الوحدة.

وتحدث كاريلي للقناة الرياضية السعودية قائلاً: “لقد صعدنا بشكل كبير في المستوى ولكننا صعدنا درجة مقارنة بالمواسم الأخيرة، والوضع الآن في النادي تحسن كثيرًا بعد الأزمات”.

وتابع كاريلي: “صفوف العميد لم تكتمل بعد، ننتظر عودة برونو هنريكي وفهد المولد، وأعشق الفريق الذي يكون لاعبوه على أتم استعداد لبذل مزيد من الجهد، والمجموعة بدأت في أن تكون قوية”.

أحداث مباراة الاتحاد والوحدة

وفي وقت سابق، اقتنص نادي الاتحاد بطاقة العبور لدور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة بثلاثية نظيفة وذلك خلال لقاء الفريقين في دور ثمن النهائي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد، الذين حاولوا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه ليُسجل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ48 من ركلة جزاء. وواصل العميد ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش بالدقيقة الخمسين. وبحث العميد عن إضافة الهدف الثالث، حتى تمكن عبر اللاعب بيدرو هنريكي من إضافة الهدف الثالث لنادي الاتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ72. ولم يتمكن فريق الوحدة من تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز العميد بثلاثية نظيفة. العميد في مواجهة قوية مع فريق الفتح وسيواجه الاتحاد، فريق الفتح بدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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