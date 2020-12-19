تعليق هندرسون بعد سقوط كريستال بالاس ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد نهاية مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بفوز الريدز بسباعية نظيفة عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

وغرد هندرسون عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عيد ميلاد مجيد لكم عشاق ليفربول”.

5 لاعبين أحرزوا سباعية مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول:

وكان ليفربول هزم كريستال بالاس بسباعية نظيفة، حيث سجل للريدز اليوم كل من الياباني مينامينو في الدقيقة الثالثة والسنغالي ساديو ماني بالدقيقة الـ36، ثم روبيرتو فيرمينيو هدفين بالدقيقتين الـ44 والـ69، ثم جوردان هندرسون بالدقيقة الـ53، وأخيرًا محمد صلاح هدفين بالدقيقتين الـ81 والـ84.

وشهدت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، تحقيق المصري محمد صلاح رقمًا خرافيًّا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الريدز اليوم السبت على فريق كريستال بالاس بسباعية نظيفة.

صلاح يُساهم في 3 أهداف بـ مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول:

وكان صلاح شارك في المباراة كبديل، حيث صنع هدفًا للبرازيلي روبيرتو فيرمينيو بالدقيقة الـ69.

وسجل صلاح الهدفين السادس والسابع لفريق ليفربول بالدقيقتين الـ81 والـ84 من عمر المباراة. وذكر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر “تويتر” أن صلاح أحرز 110 هدفًا لـ ليفربول في 173 مباراة، وذلك بعد أن سجل هدفين في شباك نادي كريستال بالاس في مباراة اليوم. وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 31 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر. وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول تُوج بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2020 أول أمس الخميس، وذلك بعد تفوقه في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم على مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.

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