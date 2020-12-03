تعليق وليد الفراج بعد فوز الهلال وتعثر النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الهلال اليوم الخميس وتعثر النصر بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم من برنامج “الدوري مع وليد”: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأزرق يأكل الأخضر واليابس، ويحتل الصدارة بجدارة”.

النصر أمره غريب

وتابع الفراج: ” النصر أمره غريب، حقيقة وجود العالمي في أفضل حالاته يعطي رونقًا لـ الدوري السعودي، ولكن أصفر العاصمة في خطر حقيقي، ماذا يحدث في النصر، الفريق خسر خمس مباريات من أصل 6 جولات، ويتواجد في مركز لا يليق به”.

وواصل الفراج قائلًا: ” النصر يدخل في دوامة نادي الاتحاد ومعاناته من الهبوط في آخر المواسم، إن شاء الله لا تحدث معه، وما يجري في النصر وما يحدث له غير طبيعي”.

الهلال في الصدارة

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات، أما نادي الهلال فيحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة.

وكان الهلال تُوج مؤخرًا بلقبي دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك عن موسم 2019/2020.

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