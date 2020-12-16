تعيين الأمير تركي بن سعد محافظًا لبيشة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أصدر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، قرارًا بتعيين الأمير الدكتور تركي بن سعد محافظًا لبيشة شمال المنطقة.

ويأتي قرار أمير منطقة عسير وصولًا إلى الهدف الذي تعمل على تحقيقه المنطقة في مسيرة التنمية المتوازنة والمتجددة بما يخدم الإنسان والمكان في جميع الاتجاهات.

وأكد الأمير تركي بن طلال، أن منطقة عسير تجد اهتمامًا وحرصًا بالغًا من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات بالمنطقة تعمل على تحويل رغبة وأهداف قائد الوطن وولي عهده في التنمية إلى خطط منفذة على أرض الواقع.

من جانبه، رفع الأمير تركي بن سعد شكره وعرفانه لأمير منطقة عسير على الثقة بتعيينه محافظًا لبيشة، سائلاً الله عز وجل التوفيق والعون لحمل الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة وبما فيه خدمة المنطقة في هذه المحافظة.

ويعد المحافظ الجديد، أحد الكفاءات الإدارية المؤهلة التي عملت منذ عدة سنوات بإمارة منطقة الرياض، تنقل خلالها في جميع إداراتها، وقد حصل على العديد من الشهادات والدورات التدريبية المتقدمة.

ومن جهة أخرى، اعتمد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تعيين علي بن سعيد بن جلبان رئيس بلدية الساحل، رئيسًا لبلدية محافظة بيشة، ويعد ابن جلبان من الكفاءات المميزة في أمانة عسير، وأشرف على مشروع الواجهة البحرية وغيرها من الإنجازات الميدانية التنموية.

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