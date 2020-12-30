تغريدة من وليد الفراج تُثير قلق جماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قلق جماهير نادي النصر وذلك قبل مواجهة أصفر العاصمة لفريق الفيصلي غدًا الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج مغردًا اليوم الأربعاء: “باقي 5 جولات على نهاية الدور الأول من الدوري، إذا لم يتجاوز العالمي رصيد أندية العين وأبها والرائد والباطن، قبل نهاية الدور الأول من الدوري فإن حامل لقب دوري 2019، سيواجه أزمة خطيرة في الترتيب طوال الدور الثاني، ستؤدي إلى ضغط نفسي وفني غير مسبوق، مباراة الفيصلي هي حجر الزاوية”.

النصر يُقرر إقالة روي فيتوريا بعد لقاء ضمك

وكانت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، قررت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مساء يوم الأحد الماضي وتعيين المدرب الكرواتي آلين هورفات بشكل مؤقت وذلك بسبب تراجع نتائج العالمي وكان آخرها التعادل مع نادي ضمك بنتيجة 2-2 يوم السبت الماضي بالجولة العاشرة.

يذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 8 نقاط وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك.

رد فعل هورفات حول تدريبه لنادي النصر

وفي وقت سابق، أعرب الكرواتي آلين هورفات عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أن حالة اللاعبين الفنية والنفسية سيئة.

وتابع المدرب الكرواتي قائلًا: ” العالمي هو أكبر نادٍ في الوطن العربي من حيث عدد المشجعين، ومدهش مدى حب الناس للنادي والمطلوب منا أن نرد الجميل بالنتائج والألقاب”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تحليل عميق لمعرفة أسباب الفشل الذي لحق بالفريق، ولا نعرف ما الذي فعله الطاقم التدريبي السابق مع هؤلاء اللاعبين، لكن الانطباع الأول أنهم في حالة بدنية ونفسية سيئة”.

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