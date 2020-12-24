تفاصيل إصابة محمد آل فتيل

المواطن - مروة نبيل

أثار محمد آل فتيل قلق الجماهير الأهلاوية، بعد إصابته خلال مباراة فريقه ضد الفتح الماضية، خوفًا من غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

إصابة محمد آل فتيل

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن الإصابة التي تعرض لها محمد آل فتيل ليست مقلقة، حيث إنه شعر بشد عضلي، وفضل الجهاز الطبي إراحته وخروجه من المباراة، خوفًا من تفاقمها وتحولها إلى تمزق.

وكان آل فتيل يُعاني من إصابة بتمزق عضلي، وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود مؤخرًا ويظهر بشكل مميز، ومن المتوقع أن يتواجد في المران الجماعي اليوم.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ولعب الأهلي ضد الفتح على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي لفوز هام بهدف نظيف سجله السوري عمر السومة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الـ13.

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