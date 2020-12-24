تفاصيل اجتماع العفالق مع إدارة العين

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق اجتماعًا مع إدارة نادي العين في منطقة الباحة، اليوم الخميس.

اجتماع الرابطة مع نادي العين

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع، موضحًا أن العفالق وصل إلى منطقة الباحة، بصحبة المدير التنفيذي للرابطة، عبدالعزيز الحميدي وعدد من أعضاء الرابطة.

ولفت حساب النادي على “تويتر”، اليوم الخميس، إلى أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي العين كانوا في استقبالهم، وهم؛ راشد طاهر، عبدالعزيز راجح، وحسن أحمد الزهراني.

وتم عقد اجتماع بين الطرفين، وشهد مناقشة كافة العوائق التي تواجه نادي العين خلال الموسم الرياضي الحالي، وسبل التطوير والتعاون بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين والنادي خلال الفترة المقبلة.

دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر وضمك أصحاب المركزين الـ15 والأخير.

شارك الخبر