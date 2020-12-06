تفاصيل اجتماع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

التقى وزير الرياضة، رئيس اللجنة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خلفية.

اجتماع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الآسيوي:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا الاجتماع جاء على هامش زيارته لمملكة البحرين، وبحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بداية اللقاء، بوزير الرياضة، مشيدًا بما تشهده الرياضة السعودية من قفزات نوعية ومتميزة على كافة الأصعدة، ما يعزز مكانتها إقليميًّا وقاريًّا ودوليًّا.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهًا بما جرى من مباحثات تصب في صالح كرة القدم الآسيوية وخدمة اللعب في مختلف أنحاء القارة.

تفاصيل الاجتماع:

وتم خلال اللقاء، مناقشة رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير منظومة كرة القدم في القارة للنهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة للاتحاد القاري، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة الكرة الآسيوية.

وحضر اللقاء ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأمين العام للاتحاد الآسيوي للعبة، ويندسور جون، ولفت حساب وزارة الرياضة على “تويتر”.

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