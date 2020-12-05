تفاصيل الوظائف الفنية والإدارية بـ المؤسسة العامة للتدريب التقني

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الرجالية بعدد من وحداتها بمناطق المملكة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الموضحة أدناه على النحو التالي :

وأوضحت المؤسسة أن قبول الطلبات على الوظائف يبدأ اعتباراً من بداية دوام يوم الأحد 21 / 04 /1442 هـ الموافق 06/ 12 /2020 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 25/ 04 / 1442 هـ الموافق 10 /12 / 2020.

وأضافت أن تقديم الطلبات يكون من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت (TVTC.GOV.SA) أيقونة التقديم على الوظائف.

التقديم على الوظيفة يكون على المسمى و المرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليه طباعته والاحتفاظ به مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.

وتابعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه يمكن الاستفسار التواصل مع البريد الالكتروني : [email protected]

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