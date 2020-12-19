تفاصيل مثيرة تكشف عرض الهلال لضم سامي النجعي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية نية نادي الهلال التعاقد مع اللاعب سامي النجعي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الهلال تعاقد مع 4 صفقات مؤخرًا وهم “فواز الطريس، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، الأرجنتيني لوسيانو فيتو”.

عرض مُغري من الهلال لضم سامي النجعي:

وقدم الهلال عرضًا جادًّا لضم النجعي من النصر لمدة 4 سنوات قبل أن يدخل الفترة الحرة في العاشر من يناير المقبل وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”.

غضب النجعي سلاح الهلال لإتمام الصفقة:

ويسعى مسؤولي الهلال لاستغلال غضب النجعي نتيجة عدم المشاركة بصورة مستمرة مع النصر، وذلك من أجل التعاقد معه.

وكان سامي النجعي صعد للفريق الكروي الأول بالنصر في عام 2015 حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة في صفوف النادي حتى وصل للفريق الأول، ثم تمت إعارته بعد ذلك لفريق القادسية ولعب أيضًا لفريق ضمك ثم عاد للنصر.

يذكر أن النجعي صاحب الـ23 عامًا لعب 26 مباراة رسمية مع العالمي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فقط.

وسجل النجعي هدفًا عالميًّا لـ النصر في شباك الرائد خلال لقاء الفريقين بكأس الملك، حيث مرر الكرة من بين قدمي مدافع الرائد ثم سددها بقوة في شبا حارس الرائد ليفوز النصر وقتها بنتيجة هدفين دون رد.

وكان الهلال ودع بطولة كأس الملك أول أمس الخميس وذلك بعد الخسارة من نادي الفتح بنتيجة 2/ 0 في دور ثمن النهائي.

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