تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى 31 ديسمبر

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن صدور الأمر السامي الكريم رقم 25082 وتاريخ 06/ 05/ 1442هـ بشأن موعد انتهاء المهرجان في 31 ديسمبر 2020م بدلًا من منتصف شهر يناير القادم 2021م.

وتابعت أنه بناء على الأمر الملكي الكريم رقم 25082 وتاريخه 06/ 05/ 1442هـ، والذي أشار إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة کورونا (کوفيد- 19)، فإن إدارة المهرجان تعلن عن تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة والمقام حاليًّا في ميدان الملك عبدالعزيز (في الرمحية) لتكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وأهابت إدارة المهرجان بجميع المشاركين التعاون مع الجهات الصحية والأمنية، بالحرص الشديد على الالتزام التام بالاحترازات والتعليمات اللازمة والخاصة بمتطلبات الوقاية من الإصابة بجائحة فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها، مع التأكيد على أن الجهات الأمنية والصحية لن تتساهل بتطبيق العقوبات الصارمة والحازمة على كل من يخالف هذه التعليمات من أفراد وجماعات ومؤسسات.

وقدمت إدارة مهرجان الإبل بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم السخي اللا محدود الذي يلقاه قطاع الإبل وأهله في ظل حكومة الملك سلمان، كاشفةً أنها ستنشر بيانًا تفصيليًّا يوم غير الثلاثاء، يتضمن تفاصيل كل ما يخص إعادة جدولة جدول المنافسات المتبقية، وجميع التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بالأسواق والمزادات والفعاليات.

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