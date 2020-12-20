تقنية الـVAR تُخيب آمال توتنهام ضد ليستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، بتفوق فريق ليستر سيتي بهدف دون رد سُجل في الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي

وكان حكم المباراة أنهى الشوط الأول، ولكن قبل خروج اللاعبين من أرضية الملعب وقف بسبب إبلاغه من قبل حكام غرفة الـVAR بوجود خطأ على اللاعب الإيفواري سيرجي أورييه ظهير أيمن توتنهام في منطقة جزاء توتنهام.

وبالفعل عاد الحكم إلى شاشة الـVAR ليكتشف ارتكاب أورييه مخالفة، احتسب على إثرها ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي سجلها اللاعب جيمي فاردي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم أطلق الحكم صفارة النهاية مباشرة.

ملعب توتنهام يحتضن المباراة

وتُقام مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن.

وقبل مباراة توتنهام وليستر سيتي، كان برايتون تعادل مع فريق شيفيلد يونايتد بهدف لكل فريق، بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد وسيواجه أستون فيلا فريق ويست بروميتش آلبيون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت المملكة.

يذكر أن فريق توتنهام قبل مواجهة ليستر سيتي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وقبل مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، كان توتنهام خسر من فريق ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة عشرة، بينما خسر ليستر سيتي من فريق إيفرتون.

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