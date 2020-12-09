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تقنية حفر الباطن تقيم ملتقى لتوظيف خريجاتها

تقنية حفر الباطن تقيم ملتقى لتوظيف خريجاتها

2020/12/09
الساعة 1:10 مساءً
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تقنية حفر الباطن تقيم ملتقى لتوظيف خريجاتها
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أقامت الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن ملتقى التوظيف لخريجاتها على مسرح الغرفة التجارية ويهدف لإيجاد عدد من الفرص الوظيفية الملائمة للخريجات في مختلف التخصصات وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهن ومنشآت القطاع الخاص.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات حنان المطيري أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو توجيه وإرشاد خريجات الكليات التقنية الباحثات عن العمل في القطاع الخاص وتأهيلهن للاندماج في قطاع الأعمال والمساهمة في توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية من خلال تنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية.

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وأضافت المطيري: أن هناك أهدافاً مستقبلية للملتقيات القادمة وهو عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات المشاركة والأقسام التدريبية واطلاعهم على إمكانيات الكلية البشرية والتدريبية وتنظيم لقاء بين مديري الموارد البشرية بالشركات وقيادات الكلية.

من جانبها، أشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن ردنية الشمري أن الغرفة تسعى لربط احتياجات سوق العمل مع التخصصات المطروحة في الكلية، ونشر الوعي والتثقيف بين المتدربات والتعريف بأهمية العمل في القطاع الخاص، وكذلك توعية أصحاب العمل بضرورة وضع المميزات والحوافز التي تسهم في استقطاب الكفاءات من الخريجات.

 

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