تكلفة خيالية لتنظيف البيت الأبيض استعدادًا لاستقبال جو بايدن 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يناير من العام المقبل، ومن أجل ذلك يقوم موظفو البيت الأبيض بتنظيف وتعقيم المكان، وتأتي هذه العملية بتكلفة خيالية.

وأفادت تقارير صحفية أن البيت الأبيض سينفق 44 ألف دولار (166 ألف ريال) على تنظيف السجاد، وفي حين أن تنظيف المقر الرئاسي ومكان العمل أمر معتاد عند حدوث انتقال رئاسي، إلا أنه من المتوقع إجراء عملية أكثر شمولًا في يناير بسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع TMZ، تُظهر المستندات المالية الفيدرالية أنه سيتم إنفاق أكثر من 44 ألف دولار على تنظيف السجاد وتعقيمه.

وفي حين أنه من غير الواضح عدد الغرف في القصر الرئاسي التي سيتم تغطيتها بالسجاد، إلا أنه من المعروف أن مساحة البيت الأبيض تبلغ 55 ألف قدم مربع ويضم 132 غرفة، بما في ذلك 16 غرفة نوم و 35 حمامًا.

وتأتي تكلفة التنظيف الكبيرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أكثر من موظف في البيت الأبيض أثناء الوباء، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، وابنهما بارون.

وسيتم التركيز على التنظيف العميق خلال فترة الخمس ساعات بين رحيل الرئيس ترامب ووصول جو بايدن يوم التنصيب، وسيتضمن ذلك الخزانات الداخلية وخزائن الملابس الأخرى، وذلك وفقًا لهيئة التنظيف المختصة GSA لصحيفة The Telegraph.

وأضافت الهيئة: جميع الأثاث والأرضيات ومعالجات النوافذ والدرابزين ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل وأزرار المصاعد وتركيبات الحمامات سيتم تنظيفها وتطهيرها بعمق.

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