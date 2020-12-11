توتنهام يُسقط أنتويرب بثنائية ويصعد للدور المقبل بـ الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وهو متصدر للمجموعة العاشرة، وذلك بعد الفوز قبل قليل على حساب فريق رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة هدفين دون رد.

الشوط الأول من مباراة توتنهام وأنتويرب

ومنذ بداية الشوط الأول، سعى السبيرز بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لتسجيل الهدف الأول وذلك من أجل قتل المباراة مبكرًا بالفوز، لضمان صدارة المجموعة.

وحاول السبيرز عبر هجمات لاعبه كارلوس فينيسيوس إحراز الهدف الأول بالشوط الأول ولكن دون جدوى.

وتميز دفاع الفريق البلجيكي بالقوة والصلابة حيث بدا عليهم رغبتهم في إنهاء المباراة بالتعادل.

وحاول الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو إحراز الهدف الأول لفريق توتنهام بالدقيقة الـ34 ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني، حاول السبيرز إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب كارلوس فينيسيوس من إحراز الهدف الأول للفريق اللندني بالدقيقة الثامنة والخمسين، مستغلًا ارتداد الكرة من الحارس بيرانفاند حارس فريق أنتويرب بعد تصويبة قوية من الويلزي جاريث بيل.

واستمر ضغط الفريق اللندني، وذلك أملًا في إضافة الهدف الثاني بالمباراة.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني بالدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة عبر اللاعب لو سيلسو بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإنجليزي هاري كين.

وانتهت المباراة بفوز السبيرز بنتيجة 2-0، ليُصبح رصيد الفريق اللندني 13 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد فريق أنتويرب عند 12 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، ليضمن الفريقين التأهل لدور الـ32 المكرر من اليورباليج.

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