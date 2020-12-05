توقعات بـ موجة باردة مع أمطار وضباب غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تتعرض بعض المناطق لموجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت أن يمتد تأثير الحالة لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية مع سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما تسجل طريف أقل حرارة وهي 15 درجة.

شارك الخبر