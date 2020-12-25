توماس توخيل يقترب من تدريب برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أصبح مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل مرشحًا بقوة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

توماس توخيل يقترب من برشلونة

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، إلى أن المسار الأكثر سخونة للألماني توماس توخيل بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا لمدربه الهولندي رونالد كومان.

وأضافت: “إن حدث ذلك سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارشا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التدريب في الدوري الإنجليزي من أهداف توماس توخيل.

إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة النادي الباريسي قررت رسميًا بإقالة توخيل بعد الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة، موضحة أن تصريحاته بعد المواجهة ربما لعبت دورًا في إقالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُشير الأنباء إلى اقتراب مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ماوريسيو بوكيتينو من تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للألماني توخيل، المنتظر إقالته رسميًا خلال ساعات.

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