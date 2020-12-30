تيم حسن : وفاة حاتم علي خسارة لا يمكن تعويضها

المواطن - سعد البحيري

نعى الفنان السوري، تيم حسن، المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي وافته المنية أمس في القاهرة أثناء إخراج عمل درامي ملحمي.

تيم حسن ومشوار حاتم علي

وعبر تيم حسن عن حزنه العميق على رحيل المخرج السوري الشهير بقوله : خسارة لا يمكن تعويضها، وكأن هذه الجملة خلقت لتقال هنا في فقدك المأساوي والموجع .. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. لك الآن يا حبيبي يا أستاذ حاتم في كل بيت دعاء، وفي كل عين دمعة، وذكرك الطيب يطوف على كل لسان بحب ووجع.

وتابع : صوتك في آخر مشهد من مسلسل ربيع قرطبة أول بطولة كبرى تخصني بها كان كالإمضاء على شهادة تخرج ثانية .. سيبقى حضورك وصوتك واستماعك وملاحظاتك وتوجيهك وحرصك ماثلين بوجداني محفورين بوعي كاسمي الذي لك فضل كبير في بنائه لن أنساه وليتني تمكنت من الرد وهي ديونٌ لا يمكن أن تُرد.

وأضاف تيم حسن : ستبقى في أذهان السوريين والعرب ما بقي التاريخ وما بقيت اللغة وما بقي الفن.

من هو حاتم علي ؟

يذكر أن حاتم علي هو ممثل وكاتب ومخرج سوري وُلد في 2 يونيو 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية، وكتابة النصوص الدرامية، والقصص القصيرة، حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، وحاز عضوية نقابة الفنانين في سوريا، وهو متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

بدأ حاتم علي حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة.

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