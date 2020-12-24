ثيو هيرنانديز يُقدم هدية كبرى لـ ميلان قبل نهاية 2020

المواطن - محمد سمعه

قدم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم نادي ميلان الإيطالي، هدية كُبرى لفريقه، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز في شباك لاتسيو في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان هيرنانديز سجل هدف الفوز لـ ميلان بالدقيقة الـ91 بضربة رأسية متقنة ليقود الروسونيري لتحقيق فوز ثمين على ضيفه لاتسيو بثلاثية مقابل هدفين.

هدف ثيو هيرنانديز يضمن استمرار ميلان في الصدارة

وبسبب هدف هيرنانديز فقد استمر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي بعد أن كانت مباراة لاتسيو آخر مباراة لـ ميلان في عام 2020.

أحداث مباراة ميلان ضد لاتسيو

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي ميلان الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل الميلان ضغطه بقوة حتى تمكن اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو من إحراز الهدف الثاني للروسونيري بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

وعاد فريق لاتسيو بعد ذلك ليُقلص الفارق عبر لاعبه الإسباني لويس ألبرتو بالدقيقة الثامنة والعشرين من ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم ميلان على لاتسيو بنتيجة 2/ 1.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي ميلان؛ مما أعطى الفرصة لفريق لاتسيو لإدراك هدف التعادل الثاني عبر اللاعب تشيرو إيموبيلي بالدقيقة الستين بعد تمريرة بينية متقنة من اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

ووسط محاولات لاتسيو لإضافة الهدف الثالث، تمكن ميلان من صعق فريق العاصمة الإيطالية عبر رأسية الفرنسي ثيو هيرنانديز بالدقيقة الـ91، ليفوز ميلان على لاتسيو بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت مباراة ميلان ضد لاتسيو أُقيمت على ملعب “السان سيرو” معقل فريق ميلان.

وأصبح رصيد ميلان بعد الفوز 34 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وقبل ميلان ولاتسيو، كان إنتر ميلان فاز بصعوبة على نادي هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف.

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