جامعة المستقبل تقدم منحًا تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية للمستجدين

المواطن - دليل العمري

يقدم مؤسسو جامعة المستقبل بالقصيم منحة دراسية للطلبة المستجدين في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث تم تخصيص المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم، على أن تستمر هذه المنحة طيلة الفترة النظامية للدراسة وحتى التخرج؛ وذلك حرصًا من مؤسسي الجامعة على التخفيف عن الطلبة المستجدين وأسرهم في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أكد مدير عام شركة جامعة المستقبل، يوسف بن صالح الشتيوي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه أبناء وبنات الوطن، حيث تشمل المنحة الطلبة المقبولين في كلية العلوم الإدارية والإنسانية، وكلية الهندسة وعلوم الحاسب، الذين يستفيدون من هذه المنحة حتى تخرجهم، مشيرًا إلى أن الجامعة قد بدأت في استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني من خلال البوابة الإلكترونية، كما لفت إلى أن الجامعة تقدم أيضًا العديد من التسهيلات للطلبة من بينها تقسيط الرسوم والإعفاءات التي يتمتع بها غالبية الطلاب والطالبات.

وأكد الشتيوي أن الخدمة المجتمعية تمثل جزءًا كبيرًا من رسالة جامعة المستقبل، حيث تقدم الجامعة منحًا مجانية لكافة أبناء وبنات شهداء الواجب طيلة فترة دراستهم، كما تحرص الجامعة على تقديم دورات تدريبية متميزة لجميع فئات المجتمع؛ وذلك للمساهمة في توعيتهم وتثقيفهم بما يساعد على رفع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن.

وفي ختام حديثه، رفع الشتيوي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يتلقاه قطاع التعليم الأهلي والقطاع الخاص بشكل عام من دعم ومساندة ليؤدي دوره في خدمة الدين والوطن، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها، وأن يديم عليها الاستقرار والنماء والرخاء.

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