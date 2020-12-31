جامعة بيشة تفتح باب التقديم على المنح الدراسية لبرامج الدراسات العليا

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة بيشة عن فتح باب التقديم على المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية للعام الجامعي المقبل، إلكترونيًا لمدة ثلاثة أسابيع للفترة من 16 جمادى الأول الحالي حتى 8 جمادى الآخرة المقبل.

وأوضحت العمادة أن المنح الدراسية المتاحة تتضمن أولاً، منح التميّز: وهي منح دراسيةً لمساعدة الطلاب السعوديين المتميزين علمياً وفقاً للشروط العامة بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير ممتاز في مرحلة البكالوريوس في حالة قبوله بالماجستير، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (500) في التوفل أو ما يعادلها في الاختبارات المعيارية الأخرى. ثانيًا، منح المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم: وهي منح دراسية لمساعدة الطلاب السعوديين؛ لمواصلة دراستهم العليا في البرامج ذات الرسوم الدراسية. ثالثًا، منح خاصة: وهي منح خاصة بمن حصل على براءة اختراع مسجلة، أو على وسام الملك عبدالعزيز، أو أبناء شهداء الواجب أو المصابين في أداء الواجب الوطني.

وبينت العمادة أنه يشترط للقبول ألا يتجاوز مقدار المنحة (50 بالمائة) من الرسوم الدراسية للبرنامج، وألا تتجاوز نسبة عدد الممنوحين (5 بالمائة) من عدد المقاعد الدراسية لكل برنامج، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية سابقة من الجامعة. مضيفة بأن التقديم يتم عبر إرسال الطلبات ومستنداتها إلى البريد الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا ([email protected]) على أن يكون عنوان الرسالة كالآتي: اسم الطالبــ/ ـــة – مسمى البرنامج – التقديم على المنح الدراسية. مشيرة إلى أنه يجب إرفاق ملف واحد بصيغة (PDF) يشتمل على طلب موجه لعميد الدراسات العليا موضحاً به حالة الطالب، ورقم الهوية الوطنية، والرقم الجامعي، ورقم للتواصل، وإرفاق المستندات المتعلقة بطلب المنح الدراسية.

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