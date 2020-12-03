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جامعة تبوك تختتم أسبوع ريادة الأعمال بحضور أكثر من 2000 مشترك
تضمن لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية

جامعة تبوك تختتم أسبوع ريادة الأعمال بحضور أكثر من 2000 مشترك

2020/12/03
الساعة 2:24 مساءً
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جامعة تبوك تختتم أسبوع ريادة الأعمال بحضور أكثر من 2000 مشترك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

برعاية رئيس جامعة تبوك أ.د عبد الله بن مفرح الذيابي اختتمت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي استمرت لمدة خمسة أيام وأقيمت من خلالها العديد من الفعاليات المتنوعة من خلال عقد لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية وندوات وسط حضور تجاوز الـ2000 مشترك.

اسبوع ريادة الاعمال جامعة تبوك

وبين رئيس الجامعة في كلمة له بأنّ حدث هذا العام يأتي ضمن مناسبة خاصة وهي استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العالمية لدول العشرين G20 والتوجه نحو التفاعل المتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

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من جانبه أوضح المشرف على وحدة ريادة الأعمال الدكتور ماجد غزاي العتيبي أنه قد تم استضافة المتحدثين والمتخصصين في قطاع ريادة الأعمال على مستوى المملكة، وقد تمت مناقشة المواضيع المهمة والثرية في ريادة الأعمال لجميع الطلاب والطالبات والمهتمين وذلك عبر طرح دورات تدريبية مثل ” الإدارة المالية” وأيضا “كيفية تحويل الأفكار إلى واقع وكيفية صناعة الامتياز التجاري للمنشأة التجارية وإمكانية تحويل الاسم التجاري المحلي ™️ إلى براند متخصص وعلامة تجارية إقليمية ودولية”.

اسبوع ريادة الاعمال جامعة تبوك

 

‏وأضاف أنه تم تقديم ذلك بالتعاون مع جهات متخصصة في المنطقة وخارجها إذ يحقق ذلك أحد أهم أهداف وحدة ريادة الأعمال في جامعة تبوك نحو التميز في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق الوعي اللازم كأحد أبرز المهام لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، وإنما كان ذلك سعياً لإكمال المنظومة الاقتصادية في المنطقة والوطن الحبيب.

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