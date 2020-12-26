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جامع مركز الملك عبدالله المالي يفوز بجائزة العمارة العالمية
يمنحها متحف أثينيوم في شيكاغو بالولايات المتحدة

جامع مركز الملك عبدالله المالي يفوز بجائزة العمارة العالمية

2020/12/26
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامع مركز الملك عبدالله المالي يفوز بجائزة العمارة العالمية
المواطن - واس

حاز جامع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في الرياض على جائزة العمارة العالمية عن فئة التصاميم الدينية لعام 2020 التي يمنحها متحف أثينيوم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل التصاميم العالمية سنويًا.

واختارت لجنة التحكيم جامع مركز الملك عبدالله المالي، نظرًا للإبداع الهندسي في تصميمه الخالي من أي أعمدة وشكله المستوحى من زهرة الصحراء.

وتعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، التي تأسست عام 2004 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية، لتكريم أفضل المباني الحديثة من حيث التخطيط والتصاميم الهندسية وتكريم المهندسين المعماريين المبدعين في مجالهم، ومهندسي التخطيط الحضري على الصعيد العالمي.

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