جدل بشأن تصريحات فيصل مسرحي تجاه الحنفوش

المواطن - مروة نبيل

أثارت تصريحات حارس مرمى القادسية، فيصل مسرحي، تجاه حكم مباراة فريقه ضد الهلال، شكري الحنفوش حالة من الجدل.

فيصل مسرحي ينتقد الحنفوش:

وانتقد فيصل مسرحي، أسلوب تعامل الحكم شكري الحنفوش مع لاعبي فريقه خلال مباراة الهلال، مؤكدًا أنه تعامل معهم بنبرة مختلفة عن حديثه مع لاعبي الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب القادسية ضد الهلال على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدل بشأن تصريحات حارس القادسية

وقال حمد الدبيخي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية: “فيما يخص تصريح فيصل مسرحي؛ الحكم بشر ويتأثر بسبب هيبة الهلال.. وهذا أمر طبيعي”.

وعلق خالد الزيد قائلًا: “لابد أن يكون هناك مسائلة مع مسرحي من اللجان المعنية”، وقال فيصل الجفن: “الحكم هو القاضي بين الفريقين، ولا يمكن أن أُبرر لهُ إن كان هناك تمييز، ويُعاقب في حال تبيّن ذلك.. وهناك مشكلة في القدرات التحكيمية لدينا”.

وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي أحمد الفهيد على هذه الواقعة قائلًا: “نحن نفتح باب لـ(الفوضى) بالسماح للتصاريح بدون رصد ومحاسبة.. على لجنة الانضباط أن تستدعي فيصل مسرحي”.

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