جدل دار بين حارس الهلال وسعدان بسبب خطف الكرة من يده !

المواطن - محمد سمعه

علّق عبدالله الجدعاني، حارس مرمى نادي الهلال على خطف الكرة من يده، خلال مباراة الفتح التي أُقيمت اليوم الخميس بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مروان سعدان – لاعب #الفتح :

قلة التركيز سبب تلقينا هدفين في خمس دقائق، و الغاء الهدف قرار عائد للحكم ، ونبقى محايدين.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/eqtlfemDMt — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 3, 2020

وكان اللاعب سفيان بن دبكة لاعب الفتح خطف الكرة من يد الجدعاني ليتابعها اللاعب ساشا يوفانوفيتش بتسديدة رائعة في مرمى الزعيم، بالدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ولكن الحكم ألغى هدف الفتح بسبب وجود مخالفة لمصلحة الحارس عبدالله الجدعاني.

وتحدث الجدعاني للقناة الرياضية السعودية قائلًا بأن الكرة كانت في يده ومستحوذ عليه، ليتفاجأ بلاعب الفتح يخطفها منه مضيفًا أن إلغاء الهدف قرار صحيح لأنه كان مسيطرًا على الكرة.

وعلى النقيض تمامًا، تحدث مروان سعدان لاعب الفتح عن واقعة حارس الهلال وابن دبكة، قائلًا بأنه لا يعرف لماذا تم إلغاء الهدف، ومضيفًا بأن الجدعاني لم يكن مستحوذًا بشكل كامل على الكرة.

أحداث مباراة الهلال والفتح

ونجح الأزرق في الفوز بثلاثية نظيفة، حيث بدأ الزعيم، المباراة ضاغطًا بكل قوته، حيث تمكن السوري عمر خربين من إضافة الهدف الأول للزعيم بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وواصل الزعيم، ضغطه بكل قوة لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أزرق العاصمة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط نادي الهلال ليحرز الهدف الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والأربعين.

وواصل الزعيم ضغطه الهجومي وسط تراجع من لاعبي الفتح ليُسجل اللاعب محمد كنو الهدف الثالث للفريق الأزرق بالدقيقة الـ53 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة وجاءت له بعد تصويبة الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الأزرق في الصدارة بجدارة

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط بالمركز الرابع.

وقبل مباراة الهلال والفتح، كان النصر خسر من فريق أبها بنتيجة 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

عبدالله الجدعاني – لاعب #الهلال :

ثلاث نقاط مهمه بالدوري من أجل الحصول على اللقب، وجميعنا كحراس في خدمة #الهلال.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/x6ukNRg1gB — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 3, 2020

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