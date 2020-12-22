جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة 9

المواطن - مروة نبيل

حافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة التي اختتمت منافساتها، مساء اليوم الثلاثاء.

7 انتصارات وتعادل في الجولة التاسعة:

وانطلقت منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الاثنين، بـ4 مباريات، شهدت استعادة النصر لنغمة الانتصارات على حساب الباطن، وفوز الهلال على القادسية، وتغلب التعاون على الشباب، وتعادل الاتحاد والرائد.

وأُقيمت 4 مباريات اليوم وانتهت جميعها بالفوز، حيث تغلب ضمك على أبها في الوقت القاتل، وتجاوز الاتفاق فريق الفيصلي بثلاثية دون رد، وتخطى الوحدة عقبة العين بالنيران الصديقة، وفاز الأهلي على الفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، يليه التعاون بـ14 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة بالتساوي مع القادسية، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الباطن بـ11 نقطة، متساويًا مع الرائد وأبها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، ثم العين والنصر وضمك برصيد 7 نقاط في المراكز الـ14 و15 و16.

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