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جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة 10
الهلال ينفرد بالصدارة والاتفاق رابعًا

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة 10

2020/12/27
الساعة 11:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة 10 مباراة الهلال والاتحاد
المواطن - مروة نبيل
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1 6 انتصارات وتعادلان في الجولة العاشرة:
2 جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

حافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة، التي اختتمت مواجهاتها مساء اليوم الأحد.

6 انتصارات وتعادلان في الجولة العاشرة:

وانطلقت منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس السبت، بـ3 مباريات، شهدت استعادة الشباب لنغمة الانتصارات على حساب الباطن، وتعادل النصر ضد ضمك، والهلال مع الاتحاد.

وأُقيمت 5 مباريات اليوم وانتهت جميعها بالفوز، حيث تغلب الوحدة على أبها، وتجاوز العين فريق التعاون بهدف دون رد، وتخطى الفتح عقبة الفيصلي بنتيجة 3/ 2، وفاز الأهلي على الرائد والاتفاق على الفيصلي.

الفتح في دوري محمد بن سلمان
لاعبو الفتح

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، يليه الاتفاق بـ17 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق نقطة عن التعاون، ثم الفتح برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والقادسية.

ويملك الباطن 11 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الرائد وأبها، ثم العين برصيد 10 نقاط، يليه النصر في المركز الـ15 بـ8 نقاط، وبفارق الأهداف عن ضمك المتذيل.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان
جدول ترتيب الدوري

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