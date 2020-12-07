جزائية قاتلة تنقذ النصر ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الاتفاق، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

النصر ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة النصر ضد الاتفاق المقامة على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف المبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا حتى الوقت بدل الضائع.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فارس الدهناء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها فيليب كيش بنجاح عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف نظيف.

حمدالله يسجل التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح التونسي نعيم سليتي من تعزيز تقدم فريقه بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية مميزة عند الدقيقة 50، ليتأزم موقف العالمي الذي يبحث عن تسجيل هدفين للعودة إلى المباراة مجددًا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند الدقيقة 57 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسددها المغربي عبدالرزاق حمدالله بغرابة خارج المرمى، ليضيع على العالمي فرصة تقليص الفارق.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح سامي النجعي في تقليص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 89، لتشتعل الدقائق الأخيرة من مباراة النصر ضد الاتفاق.

وحصل العالمي على ركلة جزاء، نفذها حمدالله بنجاح ليهز شباك فارس الدهناء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة النصر ضد الاتفاق بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبعد مباراة النصر ضد الاتفاق، رفع العالمي رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد فارس الدهناء إلى 8 نقاط في المركز الـ12.

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