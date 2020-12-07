جستنيه مشيدًا بـ رومارينيو: لاعب مبدع وفلوسه حلال

المواطن - محمد سمعه

أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه باللاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد، وذلك بسبب تألقه في مباريات العميد بالفترة الأخيرة.

وغرد جستنيه قائلًا عن اللاعب البرازيلي: ” لاعب فنان ومبدع وفوق ذلك محترم، جدًا يُجبرك على احترامه وذلك في أسلوب تعامله مع الإدارة وزملائه اللاعبين بالنادي والمنافسين بالملعب، إضافة إلى الحكام، في رأسه كورة ولا شيء غير الكورة، لاعب محترف فلوسه حلال”.

رومارينيو يصل للهدف رقم 50 مع العميد

وكان اللاعب البرازيلي سجل هدفًا ثانيًا لـ الاتحاد في شباك الوحدة حيث انتهت المباراة بفوز العميد بثنائية مقابل هدف، ليصل للهدف رقم 50 مع العميد منذ انضمامه للفريق.

وارتفع رصيد نادي الاتحاد بعد الفوز على الوحدة إلى النقطة رقم 12 ليحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

إنجاز مميز لنجم الاتحاد في البطولة العربية

وفي وقت سابق، نجح رومارينيو في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الشباب خلال مباراة الأربعاء الماضي بين الفريقين في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحقق اللاعب البرازيلي رقمًا مميزًا، حيث سجل على الأقل هدفًا في كل الأدوار الإقصائية مع العميد بالموسم الحالي من البطولة العربية.

وكان رومارينيو سجل هدفا في شباك العهد اللبناني بدور الـ32، ثم 3 أهداف في شباك نادي الوصل الإماراتي بدور ثمن النهائي، وهدفًا ضد نادي أولمبيك آسفي المغربي في دور الـ8 من عمر البطولة، ثم هدفًا بمرمى الشباب في دور الـ4 ليصل عدد أهدافه إلى 6.

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