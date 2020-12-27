جستنيه يهاجم نُقادًا مهتمين بالشأن الهلالي !

المواطن - محمد سمعه

هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنيه بعض النقاد الرياضيين الذي وصفهم بأنهم متابعون للشأن الهلالي، وذلك على خلفية بعض الأحداث التي جرت في كلاسيكو الزعيم والاتحاد أمس السبت.

وكان الزعيم تعادل مع العميد بهدف لمثله في الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

هؤلاء الإعلاميون هم سبب التعصب الرياضي

وغرد جستنيه قائلًا: “ما استمعت إليه وشاهدته أمس من الغالبية العظمى من زملاء يطلق عليهم “نقاد حصريون” بالبرامج الرياضية لهم اهتمامات بمتابعة أخبار وشأن الزعيم عقب رفضهم لركلة جزاء صحيحة لعبدالعزيز البيشي وادعائهم هناك ركلة جزاء للهلال بسبب لمس حجازي للكرة بيده تأكد لي أن مثل هؤلاء الإعلاميين هم سبب التعصب الرياضي.”

حكام سابقون يُنهون الجدل حول ركلات جزاء الهلال والاتحاد

وفي وقت سابق، حسم كل من الحكام السابقين محمد فودة وعبدالرحمن الزيد والمصري سمير عثمان الجدل حول ركلات الجزاء التي لم تُحتسب بـ كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أُقيم مساء أمس السبت بين الهلال والاتحاد.

وكانت البداية مع الحكم السابق عبدالرحمن الزيد الذي قال: إن إلغاء الحكم محمد الهويش لقراره باحتساب ركلة جزاء لعبدالعزيز البيشي بعد تدخل حارس الزعيم حبيب الوطيان كان صحيحًا بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

ولكن اختلف معه كل من محمد فودة وسمير عثمان الحكمان السابقان والمحللان ببرنامج “الدوري مع وليد” حيث ذكرا بأن الهويش أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء للبيشي بعد وجود الركبة اليمنى من الوطيان في جسد البيشي أثناء الاحتكاك.

واتفق الثلاثي على أنه لا تُوجد ركلة جزاء لـ الهلال بالدقيقة الـ60 وذلك بعد لمس زياد الصحفي مدافع الاتحاد للكرة عقب تصويب سالم الدوسري للكرة.

كذلك اتفق الثلاثي على أنه لا تُوجد ركلة جزاء لـ الهلال بالدقيقة الـ90 بعد لمس أحمد حجازي لاعب الاتحاد للكرة بيده، حيث أكدوا على أنها لمسة غير متعمدة.

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