جماهير النصر تنقلب على نجوم الفريق

المواطن - محمد سمعه

انقلبت جماهير نادي النصر، على لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق اليوم الاثنين في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء غضب عشاق العالمي بسبب كثرة إصابات الفريق، الذي أدى لتكرار النتائج السلبية، مما جعل أصفر العاصمة يحتل المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

ويُعاني الفريق الكروي الأول بالعالمي من غياب كل من عبدالفتاح عسيري والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالمجيد الصليهم وخالد الغنام، وفراس البريكان”.

لاعبو النصر مثل “الزجاج” !

وبسبب كثرة الإصابات، فقد هاجمت جماهير النصر اللاعبين ووصفتهم بالمقصرين وأنهم لاعبون مثل “الزجاج” و “البسكويت” أي يتعرضون للإصابة بسرعة ولا يهتمون بتقوية جسدهم وزيادة معدل اللياقة البدنية لديهم.

تفاصيل إصابة اللاعبين الـ5 في العالمي

وكان العالمي أوضح مسبقًا أن فراس البريكان تعرض لكدمة في الساق، فيما كان يُعاني عبدالفتاح عسيري من تمزق في عضلة الساق، موضحًا أن الثنائي بدأ تدريبات في الملعب مع أخصائي تأهيل الإصابات.

وتعرض الصليهم لـ تمزق في العضلة الخلفية، وسيبدأ نهاية الأسبوع تدريباته في الملعب، فيما يُعاني الأرجنتيني بيتي مارتينيز من آلام في العضلة الخلفية، وتقرر أن يبدأ الجري مع أخصائي تأهيل الإصابات، مساء اليوم الاثنين.

ويُعاني خالد الغنام من آلام في العضلة الخلفية، حيث أجرى كشفًا طبيًّا، مساء أمس الأحد، من أجل تحديد نوع الإصابة، وذلك وفقًا للتقرير الطبي من شريك نادي النصر “فزيو تريو”، بشأن إصابات لاعبي الفريق الأول.

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