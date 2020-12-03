جماهير ضمك تجدد الثقة .. الكرة مازالت في ملعبكم

المواطن - خميس مشيط

مع البداية المحبطة لـ نادي ضمك حتى الآن وبعد مرور 6 جولات على انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان بن سلمان للمحترفين جعلته في قاع الترتيب وبنقطة يتيمة وهو ما جعل أنصار الفريق يضعون أيديهم على قلوبهم خوفًا من تكرار سيناريو العام الماضي والذي حقق فيه الفريق البقاء بمعجزة اعتُبرت كأقوى ريمونتادا في تاريخ الدوري السعودي مع الإيمان بمقولة “ما كل مرة تسلم الجرة”.

وخاصة بعد أن خسر الفريق من أمام فريقين صاعدين من الدرجة الأولى وهما العين والقادسية؛ إلا أن الكثيرين يرون أن الكرة مازالت حتى الآن في ملعب ضمك مستشهدين وعلى سبيل المثال بنادي النصر، وهو أحد الفرق المرشحة وبقوة للمنافسة على بطولة الدوري إلا أن بدايته جاءت متعثرة حتى الآن جعلته يسبق ضمك حاليًا بجدول الترتيب وبثلاث نقاط، ومع ذلك فعودته للمنافسة متوقعة.

كم نقطة يحتاجها ضمك للبقاء في دوري المحترفين ؟

كما أن هدف ضمك الرئيسي والمعلن هو البقاء بدوري الأضواء وبذلك فمهمته أسهل وحظوظه حسابيًا أقوى لتحقيق ما يُريد بشرط تحقيق المتوسط المطلوب نقطيًا من الـ 27 نقطة المتبقية له بالدور الأول وهي 16 نقطة على الأقل والتي يحتاج الفريق لمثلها حسابيًا وفق معدلات الهبوط بالدور الثاني للوصول لنقطة الأمان وهي التي تُحسب في أغلب دوريات العالم بزيادة نقطة واحدة عن عدد جولات الدوري.

وفي دورينا وفي آخر موسمين وبزيادة عدد الفرق إلى 16 فريقًا جاءت نقطة الأمان بزيادة نقطتين إلى ثلاث نقاط أي النقطة 33.

وتأتي هذه الحسابات لتجدد روح التفاؤل لدى الفريق ولتعيد الثقة في مدى قدرته على العودة خاصة بوجود إدارة حكيمة وجهاز فني على مستوى عالٍ مع الإقرار أيضًا بمقدرة الفريق على جمع نقاط أكبر والوصول لمراكز الوسط بشرط أن يعود الفريق لفورمته التي أنهى بها الموسم الماضي والتي جعلته ثالثًا في مجموع نقاط الدور الثاني بعد بطل الدوري الهلال ووصيفه النصر.

المباريات المتبقية لـ فارس الجنوب في الدوري بالدور الأول

يذكر أن مباريات ضمك المتبقية بالدور الأول ستكون مع الأهلي والاتفاق وأبها والنصر والاتحاد والوحدة والباطن والتعاون.

شارك الخبر