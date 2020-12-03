جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تحصل على ترخيص المدارس الأهلية

المواطن - الرياض

حصلت مدارس التربية الخاصة في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على ترخيص وزارة التعليم كمدارس أهلية وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

فقد أصدرت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية ووكالة التعليم العام الأهلي، تراخيص المدارس التعليمية لفئة التربية الخاصة (التوحد- الإعاقة الفكرية – الإعاقة البصرية – الإعاقة السمعية – تعدد الإعاقات – الإعاقة الجسمية والصحية – اضطرابات اللغة والكلام – صعوبات التعلّم- فرط الحركة وتشتت الانتباه ) التابعة للجمعية.

وتم تسليم التراخيص بمقر وزارة التعليم صباح اليوم الخميس بحضور وكيل الوزارة للبرامج التعليمية د. مها السليمان والمدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة د. أحمد بن عبدالعزيز التميمي.

وأوضحت د.السليمان خلال تسليم التراخيص أن هذه الشراكة تأتي بدعم من الاستثمار وقطاع التعليم الأهلي وشركة TBC للاستفادة من 11 مركزًا من جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن استثمار هذه العلاقة سيوفر للعائدين من الابتعاث مكانًا مناسبًا وخبرةً في هذا المجال.

من جانبه ذكر د.التميمي أن هذا التعاون والشراكة مع وزارة التعليم يُعدان خيارًا إستراتيجيًا لمصلحة الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بتوظيف 11 مركزًا لصالحهم بالحصول على تراخيص المدارس الأهلية، مؤكدًا على دور الجمعية غير الربحية، وأهمية تقديم الخدمات المميزة، بما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم.