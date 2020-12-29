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جمعية الزهايمر تنظم “رد الجميل” لمقدمي الرعاية والممارسين الصحيين بالقصيم
بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية

جمعية الزهايمر تنظم “رد الجميل” لمقدمي الرعاية والممارسين الصحيين بالقصيم

2020/12/29
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جمعية الزهايمر تنظم “رد الجميل” لمقدمي الرعاية والممارسين الصحيين بالقصيم
المواطن - القصيم

تقيم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وبدعم من الشريك الإستراتيجي مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، وبالتعاون مع الشريك الخيري جمعية واحة الوفاء بـ “عنيزة ” برنامج “رد الجميل”، وشريك الاستضافة مؤسسة عبدالعزيز بن محمد العوهلي الخيرية في منطقة القصيم بعنيزة وذلك خلال الفترة من 28 -30 ديسمبر 2020، من الساعة ٨ ص وحتى الساعة ١٢ ظهراً، حيث يهدف البرنامج لتدريب وتأهيل مقدمي الرعاية على المهارات المختلفة، وتقدم البرنامج الأخصائية أ. شادية باعلي، الحاصلة على البرنامج التدريبي الأول المعتمد من جامعة نيويورك.

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ويتضمن اليوم الأول للبرنامج تعريفاً شاملاً عن مرض الزهايمر ومراحله، حيث يصاحب ذلك معرض حول معرفة الألم ومهارات النظافة الشخصية،في حين يتضمن اليوم الثاني برنامج عمل وورشة حول التغذية والغذاء، وتعريف المرض، ويعقب ذلك تدريب حول العلاج التلطيفي.

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فيما يتضمن اليوم الثالث من البرنامج ورشة عمل تدريبية عن مهارات التعامل مع الأمراض العشرة، بجانب تدريب حول ميكانيكيات الجسد لمقدمي الرعاية.. ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لمرضى الزهايمر وذويهم.

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