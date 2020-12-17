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جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني
شملت أعمال السباكة والطلاء والكهرباء

جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني

2020/12/17
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني
المواطن - احمد العطوي - تبوك

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة جملها في مدينة تبوك، والتي تهدف إلى ترميم وتحسين المباني السكنية، حيث ساهم المتطوعون في العديد من مهام الترميم والتحسين مثل “أعمال السباكة والكهرباء وطلاء الجدران، وغيرها”.

وبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي أن هذه الأنشطة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية المتزامنة مع فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “عطاء وطن”.

وأَضاف أن فرع الوزارة بمنطقة تبوك من خلال مركز التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التابعة يؤمن بأهمية ومكانة العمل التطوعي وتعزيز دوره الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها رغبة في إبراز مكانته اللائقة من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات لخدمة المجتمع.

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