جمهور الأهلي يُحدد صفقة دفاعية مميزة لإنقاذ الراقي

المواطن - محمد سمعه

حدد جمهور النادي الأهلي، صفقة دفاعية مهمة، حيث طالب مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة بالتحرك والتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بلعمري الأميز لتدعيم دفاع الأهلي

ودشن جمهور الراقي وسم ” بلعمري مطلب أهلاوي” حيث طالب جمهور الراقي، إدارة النادي بالتحرك والتعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السابق والمنضم إلى نادي ليون الفرنسي بالفترة الأخيرة.

وأكد جمهور الراقي على أن بلعمري مدافع مقاتل وصاحب شخصية وسيفيد الفريق بالمرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، يضع النادي الأهلي، أنظاره على التعاقد مع أحد لاعبي نادي الهلال السابقين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فلادان يُراقب لاعب الهلال السابق

ووفقًا لـ تقارير صحفية صربية فإن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الراقي، طلب التعاقد مع الأسترالي ميلوش ديجينيك لاعب نادي الهلال السابق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب ديجينيك حاليًا مع فريق النجم الأحمر الصربي، بعدما انضم له بصورة نهائية من نادي الهلال مؤخرًا. ومن المنتظر حصول نادي النجم الأحمر على مليوني يورو ونصف المليون للموافقة على رحيل ديجينيك إلى الأهلي.

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