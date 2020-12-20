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جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المرضي في بحر أبو سكينة
استشهد في أثناء تأديته واجبه بقطاع منطقة جازان

جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المرضي في بحر أبو سكينة

2020/12/20
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المرضي في بحر أبو سكينة
المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد حسن آل إبراهيم المرضي، الذي استشهد في أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بقطاع منطقة جازان.

وقدم رئيس مركز بحر أبو سكينة، سعد بن يحيى الحياني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي وأقارب الشهيد آل مرضي وتعازي سمو أمير منطقة عسير، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

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