جنوب إفريقيا تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، أمس الأحد، أن البلاد تجاوزت عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في مارس الماضي.

وأوضح مخيزي أنه مع تسجيل 9.502 حالة إيجابية جديدة، يوم الأحد، بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد لحد الآن 1.004.413 حالة، مشيراً إلى إجراء ما مجموعه 6.445.318 فحصاً مختبرياً لتشخيص الإصابات بالفيروس في جميع مناطق البلاد.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن 214 شخصاً آخرا لقوا حتفهم بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26.735 حالة وفاة.

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