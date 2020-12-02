جوانكا يُسجل هدف التعادل لـ الشباب في شباك الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الشباب في العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل في شباك الاتحاد، عبر نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني.

وجاء هدف الليث، بعد تمريرة عرضية أرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان لزميله جوانكا ليسجلها بالدقيقة الـ50، مستغلًّا خلو المرمى من حارس العميد مارسيلو غروهي.

بانيغا يحرم الشباب من الهدف الثاني في شباك الاتحاد:

وكان الأرجنتيني إيفر بانيغا أهدر فرصة إحراز الهدف الثاني لـ الشباب في شباك العميد، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء للفريق العاصمي بالدقيقة الرابعة والخمسين.

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام الشباب متقدمًا بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح رومارينيو في هز شباك نادي الشباب بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وحاول الشباب، بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم العميد بهدف نظيف.

تشكيل الشباب والعميد للمباراة:

وجاء تشكيل الفريق الشبابي مكونًا من: “أرلا، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، ناصر العمران، حسين القحطاني، متعب الحربي، علي مجرشي”.

بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، غاري رودريغيز، عبدالمجيد السواط، هارون كمارا”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية للعميد كل من: “فواز القرني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، عبدالرحمن اليامي”.

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