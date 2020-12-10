جورج كلوني يدخل المستشفى بسبب النزول السريع في الوزن !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُدخل نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار، جورج كلوني، إلى المستشفى واضُطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، وذلك بسبب نزوله السريع في الوزن.

وجاء ذلك كجزء من دوره في فيلمه الجديد، وقال الممثل البالغ 59 عامًا: أعتقد أنني كنت أحاول جاهدًا أن أفقد الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بنفسي، لقد استغرق الأمر بضعة أسابيع للتحسن، وكمخرج لم يكن الأمر بهذه السهولة لأنك بحاجة إلى الطاقة، بحسب صحيفة ديلي ميرور.

وفقد جورج كلوني نحو 15 كغم في فترة زمنية قصيرة للغاية، وبعد نقله إلى المستشفى تم تشخيصه بأنه مصاب بالتهاب البنكرياس، ويمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة لكن صرح له الأطباء بالخروج في غضون أيام.

ويلعب نجم هوليوود دور رائد الفضاء أوغسطين لوفتهاوس الذي يعاني من مرض السرطان، ولم يكن فقدان الوزن هو التغيير الجسدي الوحيد الذي ألم به، لكن نمت له لحية كبيرة أيضًا.

شارك الخبر