جوميز يرفض النصر ويختار فريقه المقبل

المواطن - محمد سمعه

حسم الأرجنتيني بابو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، قراره النهائي حول الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتنافس أصفر العاصمة مع ميلان وإنتر ميلان وروما في إيطاليا الراغبين في ضم جوميز الذي يريد الرحيل عن أتالانتا بسبب خلاف بينه وبين مدربه جاسبريني.

عرض كبير من النصر لضم جوميز

ورغم أن إدارة صفوان السويكت قدمت عرضًا قيمته 138 مليون ريال أي 30 مليون يورو لضم اللاعب بابو جوميز قبل تحرك ميلان والإنتر وروما، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض أصفر العاصمة، وفضل الانضمام لنادي ميلان في يناير بحسب ما ذكره موقع fcinter1908.

ويلعب جوميز مع نادي أتالانتا منذ عام 2014 قادمًا من نادي ميتاليست الأوكراني. نجم أتالانتا يُفضل البقاء في القارة الأوروبية يذكر أن إدارة أتالانتا حاولت إقناع جوميز بالموافقة على عرض النصر، لكن اللاعب رفض مفضلًا البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

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