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جوميز يُلمح باقترابه من النصر
سيغادر أتالانتا في الميركاتو الشتوي

جوميز يُلمح باقترابه من النصر

2020/12/14
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جوميز يُلمح باقترابه من النصر نادي النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 جوميز يدخل في أزمة مع مدرب أتالانتا
2 النصر يُفكر في الصفقات القوية

ألمح اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي إلى اقترابه من الانضمام لنادي النصر، وذلك بعد أن تحدث مع جماهير النادي الإيطالي عبر حسابه في ” الإنستجرام”.

ووجه جوميز رسالة لـ جماهير أتالانتا عبر خاصية Story في الإنستجرام قائلًا: “عشاق أتالانتا أكتب لكم لأنني أردت الدفاع عن نفسي، وعندما أذهب سوف تنكشف كل الحقائق”.

وتابع جوميز: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي أردت بها التعبير عما بداخلي”.

جوميز يدخل في أزمة مع مدرب أتالانتا

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن اهتمام النصر بضم جوميز خاصة بعد دخوله في أزمة مؤخرًا مع مدربه الإيطالي جاسبريني مدرب أتالانتا الذي طلب منه تغيير مركز اللعب في لقاء ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يستجب ليتم استبداله بين الشوطين.

النصر يريد بابو جوميز
بابو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي

النصر يُفكر في الصفقات القوية

ويسعى العالمي للتعاقد مع أقوى الصفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، حيث كان آخرها الخسارة من الأهلي أول أمس السبت بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

رسالة هدف النصر لـ جماهير أتالانتا


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