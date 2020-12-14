جوميز يُلمح باقترابه من النصر

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي إلى اقترابه من الانضمام لنادي النصر، وذلك بعد أن تحدث مع جماهير النادي الإيطالي عبر حسابه في ” الإنستجرام”.

ووجه جوميز رسالة لـ جماهير أتالانتا عبر خاصية Story في الإنستجرام قائلًا: “عشاق أتالانتا أكتب لكم لأنني أردت الدفاع عن نفسي، وعندما أذهب سوف تنكشف كل الحقائق”.

وتابع جوميز: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي أردت بها التعبير عما بداخلي”.

جوميز يدخل في أزمة مع مدرب أتالانتا

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن اهتمام النصر بضم جوميز خاصة بعد دخوله في أزمة مؤخرًا مع مدربه الإيطالي جاسبريني مدرب أتالانتا الذي طلب منه تغيير مركز اللعب في لقاء ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يستجب ليتم استبداله بين الشوطين.

النصر يُفكر في الصفقات القوية

ويسعى العالمي للتعاقد مع أقوى الصفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، حيث كان آخرها الخسارة من الأهلي أول أمس السبت بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

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