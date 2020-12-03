جيرو يُحقق 5 أرقام قياسية مع تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

خطف الفرنسي أوليفييه جيرو الأنظار خلال مباراة فريقه تشيلسي ضد إشبيلية الإسباني بالأمس، ليُحقق العديد من الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ضد إشبيلية

ولعب تشيلسي ضد إشبيلية بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق اللندني من تحقيق فوز كبير برباعية دون رد سجلها جيرو في الدقائق 8، 54، 74 و83.

ورفع البلوز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الجولة الماضية.

جيرو يخطف الأنظار

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن جيرو أصبح أول لاعب في صفوف تشيلسي يسجل 4 أهداف في مباراة رسمية واحدة، منذ أن فعل مدرب البلوز الحالي فرانك لامبارد الأمر ذاته في مارس 2010 أمام أستون فيلا.

وأصبح جيرو أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركات البلوز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بمختلف مسمياتها، كما أنه بات أكبر لاعب سنًا يحرز 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في تاريخ المسابقة “34 عامًا و63 يومًا”.

ويُعتبر النجم الفرنسي أكبر لاعب سنًا يفعل الأمر ذاته في مختلف مسميات البطولة القارية، منذ أن أحرز الأسطورة المجرية فرينك بوشكاش ثلاثية مع ريال مدريد أمام فينورد في سبتمبر العام 1965، حينما كان يبلغ 38 عامًا و173 يومًا.

كما يُعد جيرو أكبر لاعب سنًا يسجل أكثر من هدف واحد مع تشيلسي في البطولة الأوروبية مع استثناء مباريات الأدوار التمهيدية، منذ أن سجل العاجي ديدييه دروجبا هدفين أمام فالنسيا عام 2011، وعمره 33 عامًا و270 يومًا.

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