حادث جدة يثير الغضب الدولي.. إدانات للعمل الإرهابي وتشجيع للموقف السعودي

المواطن – سليم زايد – الرياض

توالت الإدانات الشديدة عقب هجوم إرهابي بقارب مفخخ استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود بميناء جدة، في تورط حوثي جديد لتهديد الملاحة الدولية.

الهجوم الإرهابي أدى لاشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وأكد مصدر بوزارة الطاقة أن الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

المنظمات العربية تدين:

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإرهابي، مؤكدًا على دعم السعودية لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها واستقرارها.

وأدان أيضًا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الهجوم الإرهابي، مؤكدًا أن المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي والاعتداء عليها يهدد استقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط استهداف ناقلة نفط بميناء جدة، ووصفه بـ”التهديد الخطير للتجارة الدولية وحرية الملاحة”.

كما أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجوم على منشآت نفط في مدينة جدة.

دول العالم تستنكر:

وأدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي بشدة واستنكرت استهداف واعتبرته “انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأعربت مصر عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة، وذلك عبر زورق مُفخخ؛ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر شددت على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة، وغيرها من الهجمات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية للنفط في المملكة.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الإرهابي وشجبت الخارجية اللبنانية في بيان لها الأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية، معربة عن تضامنها مع المملكة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان لها- أن الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استهداف سفينة مخصصة لنقل الوقود بقارب مُفخخ في محافظة جدة، وأكدت الخارجية البحرينية أن هذا العمل العدواني الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما أدانت الأردن العمل الإرهابي الجبان، واستهداف المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية، وتهديد حرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة.

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