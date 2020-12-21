حارس القادسية: الحنفوش يُحدثنا بلهجة مختلفة عن الهلال!

المواطن - مروة نبيل

انتقد حارس مرمى القادسية، فيصل مسرحي، أسلوب تعامل الحكم شكري الحنفوش مع لاعبي فريقه خلال مباراة الهلال اليوم، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1.

فيصل مسرحي – لاعب #القادسية:

الحكم "شكري الحنفوش" يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي #الهلال بنبرة.. نحن مثلهم ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه.#القادسية_الهلال pic.twitter.com/mJJFbYLGFX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

حارس القادسية ينتقد الحكم:

وقال فيصل مسرحي بعد مباراة اليوم: “مبروك للهلال وهارد لك لنا، ولم نركز في الشوط الأول، وكنا أفضل وأكثر تركيزًا في الثاني، وحاولنا التعويض ولكن تلقينا هدفًا في أول خمس دقائق بهذا الشوط”.

وتابع حارس القادسية خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “بعد تسجيل الهلال للهدف الثالث استحوذنا على المباراة وسجلنا هدفًا، وسنحت لنا عدة فرص ولم نستغلها، وإذا لم تسجل سيسجل بمرماك”.

وأضاف: “الحكم شكري الحنفوش أحترمه على المستوى الشخصي كثيرًا ولم يقصر في مباراة اليوم، ولكن كان يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي الهلال بنبرة أخرى مختلفة، ونحن مثلهم ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه، ففي النهاية جميعنا محترفون”.

واختتم فيصل مسرحي تصريحاته قائلًا: “خسرنا أمام الهلال بنهاية المطاف، وسنعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بقوة والتعويض في المباراة القادمة المهمة أمام أشقائنا بالاتفاق”.

الهلال يفوز بثلاثية:

ولعب القادسية ضد الهلال اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة.

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