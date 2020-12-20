حجزت من تطبيق اعتمرنا وأصبحت حائضًا فما الإجراء المتبع؟

المواطن - مكة المكرمة

أجاب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سائلة تقول: حجزت من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة وأصبحت حائضًا؛ فما الإجراء المتبع لأن باليوم التالي رحلتي فهل إذا وصلت الميقات أنوي العمرة وما العمل؟ مع العلم أن رحلتي طيران من أبها إلى جدة ثم بعد ذلك إلى مكة.

#فتاوى | سائلة تقول: حجزت من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة لمكة وأصبحت حائض فما الإجراء المتبع لأن باليوم التالي رحلتي فهل إذا وصلت الميقات أنوي العمرة وما العمل، مع العلم أن رحلتي طيران من أبها إلى جده ثم بعد ذلك إلى مكة؟. معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب. pic.twitter.com/C9sOwjpCrp — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 20, 2020

وقال الشيخ المطلق خلال حواره إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية: إن السيدة يجب أن تقول: “لبيك عمرة”، موضحًا أن “المرأة إذا اشترطت كان لها على الله ما اشترطت”.

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